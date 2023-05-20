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شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة استخدام الحيوانات لترهيب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة استخدام الحيوانات لترهيب المواطنين؟، أيد غالبية القراء المطالبة بتكثيف عقوبة استخدام الحيوانات لترهيب المواطنين.
وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف عقوبة استخدام الحيوانات لترهيب المواطنين، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف عقوبة استخدام الحيوانات لترهيب المواطنين.
نتيجة الاستطلاع
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