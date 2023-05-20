شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة القاهرة: 29 مايو انطلاق امتحانات نهاية العام وتستمر 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية اعتمدت جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/2023، كما تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب إلكترونيا ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات 29 مايو، مشيرا إلى أنه عقد الامتحانات سيكون حضوريا بالكلية داخل القاعات المخصصة للاختبارات بالكلية.
وتابع عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن اساتذة المواد بدأت فى إجراء امتحانات العملى نظرا لطبيعة الدراسة بالكلية التى تتطلب اجراء اختبارات عملية للطلاب ، موضحا أن الامتحانات النظرى تعقد على فترات داخل الكلية.
وكان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.
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