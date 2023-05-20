شكرا لقرائتكم خبر عن متى غرة ذى القعدة 1444؟.. جمعية فلكية تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 شوال 1444 الموافق 19 مايو 2023 (يوم التحري) عند الساعة 06:51 مساءً سيتبع ذلك وصوله منزلة الاقتران عند الساعة 06:53 مساءً ثم ستغرب الشمس عند الساعة 06:54 مساءً وعليه فإن رؤية القمر بالعين المجردة أو التلسكوب "مستحيلة" لأنه غير موجود فوق الأفق بعد غروب الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الاقتران أحد منازل القمر ويعني إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون الفرصة مهيأة اليوم التالي.

ففي يوم السبت 30 شوال 1444 الموافق 20 مايو 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:54 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (10) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة واضاءته (1.0 %) وستكون رؤيته "ممكنة" بالعين المجردة في حال كانت السماء صافي كة وسيغرب عند الساعة 07:50 مساءً بعد ( 56 دقيقة) من غروب الشمس.

علمًا بأن ما ذكر سابقًا هو توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر شوال ستحدد بناء على ما سيصدر عن المحكمة العليا.