شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تستعرض تجربة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتقليل الفاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى الإدارة العامة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، عرضا يحتوى على ملخص لكيفية استخدام الشركة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى أعمال التشغيل والمراقبة والتحليل التنبؤى لإدارة ذكية للمياه بما يقلل الفاقد ويحسن كفاءة التشغيل.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمى والتوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة لسرعة إنجاز الأعمال بكافة قطاعات الدولة.

وساهم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى المشاريع التى نفذتها الشركة بقدر كبير فى تحديث منظومة الاسكادا والتى تشمل جميع مراحل التشغيل بمحطات المياه وتقييم إنتاجية المياه بالإضافة لتحليل معلومات الطاقة ، كما ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي فى التيسير على المشغلين لمحطات تنقية المياه بالشركة دون الحاجة إلى التشغيل اليدوى الا فى الاعطال فقط بالإضافة إلى لوحة بيانات مركزية يتم من خلالها إدارة عمليات غسيل وصيانة مرشحات المياه.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب تدريب عالى الجودة للعاملين على إدارة هذه المنظومة المتطورة على الوجه الأمثل ، كما أضاف أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يأتى ضمن رؤى واستراتيجيات الشركة لتصبح الشركة مرنة ومؤهلة وابتكارية وقادرة على تبادل الخدمات الحكومية وفقا لرؤية ومخططات التحول الرقمى 2030.