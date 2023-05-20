شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة الدبلومات الفنية يبدأون الامتحانات العملية للعام الدراسى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الدبلومات الفنية 2023، أداء الامتحان العملى للعام الدراسي الحالى2023، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم توفير الخامات للطلاب بالمدارس التى تطبق منهجية الجدارات لعقد الامتحانات العملية، كما أنه تم التنبيه على عقد الامتحانات بشكل آمن والتصدى للغش بشتى الطرق، مؤكدة أن الغياب عن الاختبار العملى يقلل من درجة الطالب بالامتحانات ويؤدى إلى رسوبه فى المواد الدراسية المختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تم تسليم الأعضاء المشاركين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية خطابات الندب، بإجمالى 235 ألف و255 عضو، كما تم إتاحة الاعتذار عن المشاركة بالامتحانات لمن تتوافر فيهم الشروط والضوابط المحددة.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.