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محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بمنطقة دائرى الأوقاف بحي المطرية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التطوير بمنطقة دائرى الأوقاف بحي المطرية، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وبحضور اللواء خالد شحاتة رئيس حي المطرية ، حيث يتم تنفيذ إزالة لعدد (44) عقار بمنطقة دائرى الأوقاف بمنطقة المطرية ، مع صرف التعويضات اللازمة للسكان ، و ذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها .

 

وشهدت منطقة المطرية شرق القاهرة أعمال تطوير كبيرة، منها تطوير منطقة داير الأوقاف وميدان المسلة - والذى يضم مسلة سنوسرت الأول - حيث سيتم تغيير محيط المكان بالكامل، وذلك من خلال إزالة عدد من العقارات المطلة على المسلة الفرعونية والتى تحجب الرؤية عن الأثر، لوضعها على خريطة السياحة .

 

وشهدت العاصمة عدد كبير من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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