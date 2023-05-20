شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تشكر فريقا طبيا بمستشفيات عين شمس أنقذ حياة طفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر بوافر الشكر إلى الفريق الطبي وفريق التمريض وقسم الأشعة والصيدلة الإكلينيكية بمستشفى أمراض جراحة القلب بمستشفيات عين شمس، والذين قاموا بمعجزة طبية في إنقاذ حياة مريضة بالقلب وعيوب خلقية متعددة، على مدار 6 أشهر على جهاز التنفس الصناعي بعد عملية بالقلب المفتوح لإصلاح العيوب الخلقية ثم اكتشاف عيوب خلقية بالغدة الدرقية والمعدة والأمعاء والقصبة الهوائية والرئة اليسرى والحجاب الحاجز والمناعة.

قالت النقابة: إنه أداء غير مسبوق من الفريق الطبى و تمريض الرعاية المركزة لمتابعة حالة بها كل ما يمكن ان يحدث من اسوأ المضاعفات، أكثر من 30 مرة اصابة بالتهاب رئوى و تسمم الدم رغم العناية الفائقة فى غرفة العزل ذات الضغط و كل احتياطات التعقيم و اقوى المضادات الحيوية بالوريد، توقف القلب عدة مرات ، أكثر من 50 مرة انسداد الشعبة اليسرى و انخساف الرئة وتوقفها عن العمل و ارتفاع ثانى اكسيد الكربون بالدم الى ارقام لم تشاهد من قبل.

وأضافت: أكثر من 50 عملية نقل دم ، شهور من التغذية بالوريد ثم بالانبوبة المعدية، مساعدات لا تقدر بثمن من فريق جراحة الصدر مناظير و عملية تصغير الحجاب الحاجز و فريق جراحة الأنف و الأذن و عمل شق حنجرى، ولا ننسى قسم الاشعة التداخلية الذين تولوا تركيب الكانيولات المركزية كل أسبوع طوال هذه الشهور، لافته إلى أنه اليوم بعد أن قضت نصف عمرها بالرعاية المركزية و بالتنفس الصناعى خرجت وهى فى حالة مستقرة و تتغذى بطريقة طبيعية وتستعد لإغلاق الشق الحنجرى، قائلة: شكرا لكل من آمن بالأمل و بذل جهدا ليكون من أسباب رحمة الله.