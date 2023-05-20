شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة تعزيز الاستثمارات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ميكلي كواروني - السفير الإيطالي بالقاهرة، يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها الجانب المصري مع سفراء الدول الصديقة بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون الثنائي بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الزراعية الاجنبية فى مصر.

قال "القصير" إن الدولة تقدم كافة التيسيرات لتشجيع الاستثمار الزراعي المحلى والاجنبي مؤكدا أن المناخ الاستثمار في مصر واعد ومحفز بعد الجهود التى بذلتها الحكومة في مجال اصلاح البنية التحتية والتشريعية

أكد وزير الزراعة أن هناك تعاون كبير مع ايطاليا في جميع المجالات وخاصة القطاع الزراعى مرحبا في زيادة هذا التعاون مع الشركات الإيطالية في مجالات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي لاسيما في زراعة المحاصيل الاستيراتيجية الهامة وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الامن الغذائي وكذلك التصدير للخارج .

وأشار إلى أنه سوف يتم التنسيق مع الجانب الايطالي في القريب العاجل لتنفيذ زيارة لوفد إيطالي رفيع المستوي من مسئولي الشركة الراغبة في الاستثمار في مصر لاختيار انسب المواقع المقترحة والبدء في التنفيذ الفوري لمقترح الاستثمار الإيطالي.

ومن جانبه أعرب السفير الإيطالي بالقاهرة عن سعادته بلقاء القصير وأشار الى ان كبري الشركات الإيطالية لديها الرغبة الحقيقة للاستثمار في مصر في مجال الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي وخلافه.