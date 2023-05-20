شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: -الطماطم بـ 8.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه. ‏‎‏-البصل الأبيض بـ 17 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ17 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. بامية 35 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه . -الموز البلدى 15 جنيها.

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