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الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد  لمدة 6 أشهر أو عام، إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية.

 

جاء ذلك فى إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الإستثمارية، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للبلاد.

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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