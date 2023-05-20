شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام، إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية. جاء ذلك فى إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الإستثمارية، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية للبلاد.

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