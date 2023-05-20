شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: الحرمان من الامتحان عقوبة حيازة الهاتف المحمول فى اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة طلاب الشهادة الإعدادية من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الامتحانية حرصا على مصلحتهم، مؤكدة أن حيازة الطالب للهاتف المحمول في اللجنة يعرضه للحرمان من الامتحان.

وشددت المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، منبهة على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم السبت، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو 2023، وذلك بمشاركة حوالي 188 ألف طالب وطالبة بـ686 لجنة وعدد 2 لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).