ضبط 10 أطنان لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى بالشرقية

كما تم الانتهاء من تحصين 316 ألفا و53 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و308 آلاف و333 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى للتحصين، فضلا عن تنظيم 880 ندوة وجولة إرشادية.

يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.