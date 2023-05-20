شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح غدا سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح غد الأحد، سوق السمك الحضاري الجديد بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة، وذلك في إطار خطة المحافظة على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.

يعد السوق الجديد أحد أهم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz؛ للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التي تعوق الحركة المرورية، حيث يضم 143 باكية بيعية، ومبنى خدمات يشمل مبنى إداري للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة كانت قد أعلنت تخصيص 38 قطعة أرض، بإجمالي مساحة بلغت 159 ألفا و297 مترا مربعا؛ لإقامة مشروعات نفع عام عليها، تضم مدارس وأسواق حضارية منظمة بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور، تقدم خدمات أفضل للمواطنين، وتخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة؛ وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبلغت المساحة التي تم تخصيصها لإقامة أسواق نموذجية جديدة تضم باكيات بيعية منظمة وجراجات ووحدات مراقبة بالكاميرات، 9150 مترا مربعا تضم 11 سوقا نموذجيا بشوارع حسن محمد والثلاثيني الجديد والمواردي وجعفر وعبد النعيم والثلاثيني بحي الطالبية، وشوارع المدينة المنورة وسيد أبو زيد بالصفا والمروة والشهيد بحي الهرم، وشوارع أحمد إبراهيم من طريق الملكة وراشد المراغي من طريق مساكن كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.