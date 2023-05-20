شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد جامعة المنصورة ويفتتح عدة مشروعات تعليمية وخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

وخلال الزيارة، تابع الوزير مراكز الاختبارات بكليتي الحقوق، والتجارة بالجامعة، حيث انتهت كلية الحقوق من إنشاء المركز الرابع للاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعة بقدرة استيعابية 1599 جهازًا، وجميعها مُجهزة بشبكة الإنترنت ومتصلة بمركز البيانات الفرعي بكلية الحقوق والمركز الرئيسي بشركة انطلاق بجامعة المنصورة، والمركز مُجهز بجميع تجهيزات الحماية المدنية والتجهيزات التقنية التي تجعله واحدًا من أحدث المراكز على مستوى الجامعات المصرية، كما أن المركز تم تصميمه وتنفيذه طبقا لأعلى المواصفات القياسية التي أقرتها وزارة التعليم العالي في إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية.

كما تفقد د. أيمن عاشور المركز الخامس للاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة بقدرة استيعابية 1577 جهازًا، وجميعها مُجهزة بشبكة إنترنت ومتصلة بمركز البيانات الفرعي والمركز الرئيسي بشركة انطلاق بجامعة المنصورة.

وأكد الوزير، أن المنشآت والتوسعات الجديدة بجامعة المنصورة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية والبحثية بالجامعات الحكومية، وتعظيم مُكونات البنية التحتية بها، لإيجاد بيئة تعليمية مُناسبة، تساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.

ومن جانبه، أوضح د. شريف خاطر أنه قد تم الانتهاء من إنشاء ثلاثة مراكز اختبارات إلكترونية بقدرة استيعابية 2400 جهاز كمبيوتر بكل من: (كلية الطب بقدرة 750 جهازًا، وبكلية الصيدلة بقدرة 700 جهاز، وبكلية الهندسة بقدرة 950 جهازا).

وخلال الزيارة، تفقد الوزير أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم بكلية التجارة؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية لطلاب جامعة المنصورة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، حيث تم إنشاء 8 مدرجات بسعة 326 طالبًا مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة من الأثاث فضلًا عن التجهيزات التقنية بما يُمثل قيمة مُضافة للبنية التحتية بكلية التجارة.

كما تابع د. أيمن عاشور مُجمع الخدمات الطلابية بكلية التجارة والذي تم إنشاؤه في إطار خطة الجامعة والكلية لتطوير الخدمات التي تقدم للطلاب بشكل متطور واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويشمل المجمع إدارات شئون الطلاب، الدراسة والامتحانات، رعاية الطلاب، التعليم الإلكتروني، الخزينة، والبرامج النوعية، ويعُد المجمع نقلة نوعية كبيرة في مجال الخدمات الطلابية المُعتمدة على أحدث التقنيات وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة في ظل رؤية مصر 2030.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزير تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحسين البيئة التعليمية للطلاب، موضحًا أن القدرة الاستيعابية للمركز الرابع للاختبارات الإلكترونية بكلية الحقوق بلغت 1599 جهازًا مقسمة على أربع قاعات: الأولى بقدرة 295 جهازًا والثانية 295 جهازًا والثالثة بقدرة 342 جهازًا والرابعة 667 جهازًا، في حين بلغت القدرة الاستيعابية للمركز الخامس بكلية التجارة 1577 جهازًا مقسمة على خمس قاعات: الأولى بقدرة 333 جهازًا والثانية بقدرة 344 جهازًا والثلاث قاعات الأخرى بقدرة استيعابية 300 جهاز لكل قاعة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير أكد خلال الزيارة على ضرورة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستمرار في أعمال التطوير بالجامعات الحكومية سواء على مستوى الإنشاءات والتجهيزات أو البرامج الدراسية بما يضمن تقديم خدمات تعليمية مُتميزة تُساهم في توفير كافة سُبل الدعم والراحة للطلاب.