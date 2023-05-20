شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 48 ألف فدان تابعة للإصلاح الزراعى بالقمح الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر
وتم المرور على صومعة دمنهور المعدنية لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها ست خلايا تخزينية بقدرة 30000 طن تخزين وقامت باستلام كمية 19603 أطنان حتى تاريخه، وكذلك تم المرور على شونة الأبعادية وقدرتها التخزينية 40000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخه كمية 7000 طن، كما تم المرور على جمعية زرقون التابعة لمنطقة دمنهور لمتابعة قمح الإكثار أصناف جيزة 171 وسدس 14 الخاص بالجمعية العامة للإصلاح الزراعى حيث تم زراعة مساحة 80 فدانا، وتم استلام كمية 60 طنا، وجارى استلام باقي كميات تقاوى الاكثار لتجهيزها للموسم المقبل.
كما تم المرور على جمعية دنشال بمنطقة الابعادية للإصلاح الزراعى لمتابعة عملية توريد القمح بالجمعية، حيث إن مساحة القمح المنزرعة بالجمعية 600 فدان، وأثناء المرور تم تفقد مساحة يتم دراسها وتشجيع المنتفع على أهمية التوريد للشون والصوامع، وكذلك تم المرور على مشروع تحضين الكتاكيت بالجمعية حيث يوجد دفعة مسكنة بعدد 3000 من كتاكيت الهجين .
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