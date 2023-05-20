الرى تنظم ندوات توعية مائية بمحافظة الدقهلية لترشيد استهلاك المياه

القاهرة - سامية سيد - ‎نفذ فريق التوعية بوزارة الموارد المائية والرى، جولة توعوية فى قرية سنتماى مركز ميت غمر بالدقهلية "شملت مكتبة سنتماى بقصر ثقافة الدقهلية" بحضور مختلف فئات المواطنين

‎وتضمنت الجولة التوعوية التعريف بحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر نظرا لمحدودية الموارد المائية، والدعوة لتغيير السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية لترشيد استهلاك المياه ومواجهة التحديات المائية خاصة فى ظل التغيرات المناخية.

كما تضمنت الندوة التعريف بمصادر المياه في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه وتسليط الضوء علي عدد من السلوكيات السلبية وكيفية تبني السلوكيات الإيجابية التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من الهدر والتلوث.

‎وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التى تقوم الدولة ممثلة فى وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلى أساليب الري الحديث.

‎‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.