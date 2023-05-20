شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يشيد ببرنامج "تنمية الصعيد": يسير بشكل مرضٍ لتحقيق أهداف التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول نتائج أعمال بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنعقدة التى زارت مصر مؤخراً.

وأشار اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، إلى أن البنك الدولي في تقريره الأخير في شهر مايو 2023 أشاد بوفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإسراع بدفع تنفيذ أنشطة البرنامج واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق توصيات البنك الدولي لتحقيق الأهداف التنموية للبرنامج.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جاري التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى في عملية إعادة هيكلة البرنامج لتمديده وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الفترة الماضية ، وذلك بهدف تعظيم تحقيق نتائج تطوير البرنامج وضمان استدامته ، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشمل عملية إعادة هيكلة البرنامج توسيع وتعميق نطاق الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية ووضع آليات لتعظيم كفاءتها واستدامتها في مجالات التخطيط المحلي المطور وتنمية الإيرادات الذاتية والتنمية الإقتصادية المحلية التي أرساها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظات سوهاج وقنا وأسيود والمنيا وجاري تعميمها في جميع محافظات الجمهورية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في تطبيق اللامركزية المالية والإقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بجهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عميلة التنمية والتطور في الأداء الناتج عن تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والإستثمار في الكوارد البشرية بالإدارة المحلية بالمحافظات.

كما أشار تقرير البنك الدولي إلي ضرورة الإسراع في توسيع نطاق الإصلاحات التي ينفذها برنامج من خلال تشكيل اللجنة المختصة بتعميم ممارسات البرنامج بعضوية وزارات التخطيط والتنمية المحلية والسادة المحافظين ، كما أشار البنك الدولى في تقريره إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يسير بشكل مرضى لتحقيق أهداف التنمية المتكاملة وفقاً لتقييمات الأداء السنوية واستطلاعات رضا المستفيدين من المواطنين وأصحاب الأعمال.

وفى السياق ذاته أشار الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أنه في ضوء نجاح الحكومة في تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من القرض جاري متابعة ودعم إسراع تنفيذ المشروعات الخاصة بالتنمية العمرانية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال؛ وكذا دعم تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وعلي رأسها تنمية الموارد المالية المحلية وبما يساهم في تعزيز التنمية المحلية المستدامة والحد من الفقر فى المحافظات.

وفي نفس الإطار أشار اللواء هشام آمنة إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجح في إحداث نقلة تنموية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال تنفيذ مشروعات بني تحتية وخدمية بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 16.39 ميار جنيه منذ 2018 علي قطاعات الصرف الصحي والطرق والنقل، مياه الشرب، الكهرباء والإنارة، تحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و تطوير المراكز التكنولوجية.

جدير بالذكر ان وزير التنمية المحلية كان قد تفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن البرنامج في محافظة قنا في مارس الماضي وهم: مشروع صرف صحي نقادة، المركز التكنولوجي بمدينة قنا، والمنطقة الحرفية بالترامسة ، كما تابع الوزير كذلك افتتاح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عدد من المشروعات المنفذة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الشهر الماضي ومن ضمنها مشروع تطوير ورفع كفاءة "نفق العروبة" بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، و إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة مياه بيت علام بجرجا بتكلفة إجمالية للمشروع 61 مليونا و667 ألف جنيه.

وكانت المؤسسات الدولية قد أشادت بجهود الحكومة المصرية في تنمية الصعيد والمناطق المتأخرة تنموياً من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ حيث تم إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات التنموية في عام 2021، كما يعتبره البنك الدولي من البرامج الرائدة التي يتم الإسترشاد به في عدد من الدول النامية علي مستوي العالم.