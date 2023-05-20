شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذى لمستجدات الأعمال بالمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع قام اللواء عاطف مفتاح باستعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية ونسبة تنفيذ الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو، وذلك استعداداً للافتتاح المُرتقب للمتحف.
كما تم مناقشة خطة تأمين قاعات العرض الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض.
كما تم إطلاع الوزير على بعض التقارير الخاصة بمدى تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال الجرافيك، والمالتي ميديا الخاصة بالمرحلة الثانية لقاعات العرض الرئيسية.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير الشكر لكافة العاملين بالمتحف على جهودهم المبذولة لإنجاز هذا الصرح الكبير، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة والتي تم الإتفاق عليها مسبقاً، بالإضافة إلى تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحول دون ذلك.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز