السكة الحديد تشغل قطارات التالجو يوميا على خط القاهرة / الاسكندرية.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيانها منذ قليل، انه اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1/6/2023 سيتم تشغيل قطارات التالجو أرقام (2023/2025 و 2022/ 2024 ) يومياً بين (القاهرة / الإسكندرية ) والعكس بنفس مواعيدهم الحالية.

كما قررت الهيئة قيام قطار 2022 (الأسكندرية / القاهرة ) من محطة الاسكندرية الساعة 9.00 صباحاً فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الاسبوع يتم قيامة بجدوله الحالي .

ويأتى ذلك إنطلاقاً من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس و السادس من قطارات التالجو، حيث اكدت الهيئة انها لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب .

وتتميز القطارات بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.