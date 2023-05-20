شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عمان لـ"الخليج 365": كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست رؤية مصر الداعمة لاستقرار الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى؛ إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين والتى ركزت على الوحدة الوطنية ودعم المؤسسات حفاظًا على مستقبل الشعوب ومقدراتها وعدم ترك آمالهم رهينة الفوضى والتدخلات الخارجية، تعبر عن رؤية الدولة المصرية الداعمة لاستقرار الشعوب وعدم التدخل فى الشؤن الداخلية للدول والسلطة تتفق مع هذه الرؤية الداعمة للسلام إضافة لأهمية العمل العربى المشترك .

وأشار السفير العمانى؛ فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إلى أن القمة العربية حملت كثيرا من النتائج الإيجابية، والتى تبشر بتطور العمل العربى المشترك، فكلمات الزعماء حملت كثيرا من المضامين التى تؤكد فى مجملها إدراك أهمية وحدة الصف العربى فى ظل التحديات التى تشهدها المنطقة، وجاء البيان الختامى للقمة محتويا على رؤى مستقبلية إيجابية والسعى لتطوير العمل بالجامعة العربية.

وأكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى؛ أن مصر قاطرة الأمة العربية التى لم تتوانى يوما عن الوقوف لمساندة قضايا العرب والدفاع عن مصالحهم ومن هذا المنطلق جاء حرص السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان على زيارة مصر وهى المقررة غدا الأحد وتمتد ليومين .

وأوضح السفير العمانى أن السلطان هيثم لديه إيمان بأهمية العلاقة مع مصر وهى العلاقات الاخوية التى تتأثر يوما بأى متغيرات على مدى السنوات الماضية بل تمضى إلى مستويات أكثر قوة .

ويزور السلطان هيثم بن طارق مصر غدا الأحد فى أول زيارة له، وقد السفير العمانى الزيارة التي سيقوم بها السلطان هيثم ب"التاريخية" لأنها فهى الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020 ، كنا أنها تأنى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة أمس الجمعة.

وأصدر ديوان البلاط السلطاني، فى وقت سابق، بيانا حول هذه الزيارة التاريخية، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألمح البيان إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، موضحا أن زيارة السلطان هيثم تأتى تأكيدًا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما.

وأكد بيان البلاط، أن فعاليات الزيارة تشمل التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقى بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات؛ وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويضم الوفد المرافق للسلطان هيثم فى زيارته إلى مصر كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني و الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجـيـة و سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار و السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.