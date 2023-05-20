شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يؤكد دعم ورعاية الجامعة لأصحاب الهمم في مختلف الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اهتمام جامعة الأزهر بدعم ورعاية أصحاب الهمم بجامعة الأزهر في مختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، مشيدًا بجهود لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في دعم ورعاية أصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، طبقًا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م من خلال إنشاء عدد 17 مركزًا متكاملًا بمختلف الكليات لخدمة هذه الفئات المتميزة من أبناء جامعة الأزهر.

وأوضح رئيس الجامعة خلال ترأسه اجتماع لجنة خدمة المجتمع بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، وأعضاء اللجنة، أن ما تقوم به جامعة الأزهر من دعم كامل لجميع المبادرات الرئاسية التي نادي بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» يؤكد على أن الجامعة تقوم برسالتها «التعليمية - البحثية - خدمة المجتمع».

واستعرض الدكتور محمود صديق الجهود التي تمت من خلال القوافل الطبية والتي تمثلت في توقيع الكشف الطبي على 6286 مواطنًا وصرف الأدوية بالمجان لهم خلال القافلة الطبية التي سيرتها جامعة الأزهر إلى محافظة الوادي الجديد في مارس الماضي، بجانب إجراء 65 عملية، وتحويل عدد 60 حالة إلى مستشفيات جامعة الأزهر، بجانب ذلك تم استعراض أنشطة لجنة خدمة المجتمع والمتمثلة في تنظيم منتدى البصمة الكربونية بالتعاون مع عديد من الوزارات والجهات المعنية، وإقامة معارض الملابس الخيرية، وإطلاق مبادرة النهوض بذوي الهمم، وزراعة آلاف الأشجار المثمرة طبقًا للمبادرات الرئاسية.

من ناحية أخرى وجه رئيس جامعة الأزهر الشكر للدكتور أحمد جلال ابن جامعة الأزهر؛ لتبرعه بعدد 59 مبردَ مياه لكليات جامعة الأزهر على مرحلتين الأولى تضمنت 22 مبردًا، والثانية تضمنت 37 مبردًا، بجانب ذلك هناك مرحلة ثالثة تتضمن عدد آخر من المبردات توزع على مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وقال الدكتور أحمد جلال، أحد أبناء جامعة الأزهر: إن هذه المبردات التي قام بالتبرع بها لجامعة الأزهر هي من باب رد الجميل لجامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.