التموين: ضبط 105 أطنان قمح محلى بالدقهلية قبل استخدامه فى غير الأغراض المخصصة

وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة، أنه تم ضبط 105 أطنان قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من ارتكب ذلك.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى ومعاون الوزير، أنه يتم بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها، وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو الأعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونية، لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.