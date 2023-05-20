شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تضبط 30 طن قمح محلى قبل تهريبها ببنى سويف وإحالة الواقعة للنيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك بناء على تعليمات على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد الرقابة على تداول القمح بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة.
على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء مع صرف مستحقات الموردين أول بأول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز