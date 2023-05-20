شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الأحزاب السياسية تكشف عن رؤيتها للنظام الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: «الخليج 365» تواصل ندواتها حول الحوار الوطنى.. الأحزاب السياسية تكشف عن رؤيتها للنظام الانتخابى.. «الداخلية» تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام قابلة للتجديد خلال فترة تأسيس الشركات.. البنك المركزى يحصل على شهادة «الأيزو» فى مجال استمرارية الأعمال.. «الأوقاف» تنفى إجبار الأئمة على جمع «صكوك الأضاحى»

«الخليج 365» تواصل ندواتها حول الحوار الوطنى.. الأحزاب السياسية تكشف عن رؤيتها للنظام الانتخابى.. «مستقبل وطن»: استحالة تطبيق القائمة النسبية على أرض الواقع.. «حماة الوطن»: المحليات أداة مهمة لتقوية الأحزاب.. «الشعب الجمهورى» الأحزاب بحاجة إلى قانون جديد.. و«إرادة جيل»: ندعم القائمة المغلقة

وزير التعليم يتفقد لجان الإعدادية بالدقهلية ويشدد على عدم التهاون مع الغش.. «حجازى»: الوزارة حريصة على انضباط سير العملية التعليمية.. وهدفنا فى الأساس صالح الطالب

«الداخلية» تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام قابلة للتجديد خلال فترة تأسيس الشركات

البنك المركزى يحصل على شهادة «الأيزو» فى مجال استمرارية الأعمال

«الأوقاف» تنفى إجبار الأئمة على جمع «صكوك الأضاحى»

قمة جدة وامتحانات العرب الأسئلة «سياسية أمنية» والإجابات فى كتب الاقتصاد.. الرئيس السيسى يؤكد مواقف مصر الثابتة تجاه محيطها.. وعاهل الأردن يستشهد بمسار الشراكة مع القاهرة وبغداد مصر وسلطنة عمان تاريخ طويل من التعاون.. قيادات الدولتين تدفع بمزيد من تنمية العلاقات الثنائية.. فرص حلحلة فى لبنان واليمن ورغبات خليجية لتحصين التنمية بالتهدئة ويبقى الحل فى التعاون والمنفعة المتبادلة

لأول مرة منذ توليه السلطة سلطان عمان.. هيثم بن طارق يزور مصر اليوم.. مصر وسلطنة عمان تاريخ طويل من التعاون.. قيادات الدولتين تدفع بمزيد من تنمية العلاقات الثنائية.. فرص حلحلة فى لبنان واليمن ورغبات خليجية لتحصين التنمية بالتهدئة ويبقىُ الحل فى التعاون والمنفعة المتبادلة علاقات متجذرة جمعت الشعبين.. والسلطنة كانت من أوائل الداعمين لمصر خلال عملية السلام



