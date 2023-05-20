أخبار مصر.. ارتفاع درجات الحرارة غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بأكتوبر الجديدة
تعليم الجيزة تنفى تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية غدا تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بالقاهرة الجديدة
أكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى؛ أن الزيارة المقررة غدا للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة أمس الجمعة.
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه لدعم ذوى الإعاقة سنويا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم السبت.
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