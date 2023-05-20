شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: اعتماد نظام البوكليت فى امتحان الشهادة الإعدادية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك إجراءات كثيرة لمواجهة الغش فى امتحانات الشهادة الإعدادية وضمان سير الامتحانات، مضيفا أن هناك قرارات جديدة ومنها الشهادة الإعدادية من العام القادم نظام البوكليت وهى أحد الإجراءات لمنع الغش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى، عبر برنامجه مانشيت المذاع على قناة سى بى سى، : "توزيع الأسئلة على اللجان فى كل ظرف به 20 إمتحان يفتح داخل اللجنة حتى يتم منع الغش وممهور بعلامة مائية لرصد أى تجاوز أو نشر أى ورق امتحان.. ومنع الملاحظين والمراقبين من استخدام أجهزة المحمول داخل اللجان".

وتابع، "هناك شفافية تامة من إعلان كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، حيث تم تقليل عدد المقالات والإجابة عن الإجراءات المنظمة لامتحانات الثانوية العامة تفتيش قبل اللجان والتشديد على جميع الإجراءات المتعلقة بامتحانات الثاونية العامة ولا يكون هناك اى تهاون فى امتحانات الثانوية".