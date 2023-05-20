"بوصلة".. مشروع تخرج يناقش التنمية المستدامة لطلاب إعلام عين شمس

وتهدف المجلة إلى نشر الوعي بين الشباب بأهمية التنمية المستدامة، وتتناول المجلة عدة أبواب وهي: مؤشر الخيال، مؤشر الاستدامة، مؤشر البيئة، مؤشر الاقتصاد، مؤشر المجمتع، مؤشر تمكين، مؤشر الطاقة، مؤشر السياسة.

حازت عدت حوارات علي المركز الاول والثاني ضمن العديد من الحوارات مثل حوار وزير الشباب والرياضة، وزاهي حواس، وفاروق الباز.