وزيرة الهجرة تشيد بتألق منتخب مصر لهوكي الجليد في البطولة العربية بالكويت

حيث أقيمت البطولة في دولة الكويت في الفترة من 7 إلى 14 مايو 2023، ونجح الفريق المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة في الفوز باللقب وسط تشجيع وترحيب ومؤازرة من الجالية المصرية التي حرصت على حضور المباريات وتشجيع الفريق المصري.

وتضمنت البطولة مشاركة منتخبات من: الجزائر والبحرين ومصر والكويت ولبنان وعمان والسعودية وتونس، كما تم الإعلان عن اتحاد عربي جديد لهوكي الجليد والتعاون بين الدول الأعضاء.