التموين: مصادرة 108 أطنان قمح محلى قبل البيع فى السوق السوداء بمطروح

القاهرة - سامية سيد - تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح الحملات الرقابية، حيث شنت حملة برئاسة المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح بالإشتراك مع مباحث التموين لتشديد الرقابة على تداول القمح بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة ، وتمكنت من ضبط كمية من الاقماح قدرها 108 أطنان بغرض بيعها في السوق السوداء وكذلك تم ضبط تقاوي قمح محظور استخدامها وذلك لاستخدامها كعلف حيواني والكمية المضبوطة ٢٣٥طن حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وجاء ذلك بناء على تعليمات على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد الرقابة على تداول القمح بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة.

على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء مع صرف مستحقات الموردين أول بأول .