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أسرة الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار تستقبل العزاء بمنزله فى التجمع الخامس

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القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء اليوم السبت، عزاء الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار والد الزميل عمرو دويدار الصحفى بجريدة الخليج 365، فى منزله بمنطقة التجمع الخامس.

 

واستقبلت أسرة الفقيد عدد كبير من المعزيين بينهم رموز إعلامية وصحفية فضلا عن الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء.

 

وتتقدم مؤسسة الخليج 365 ممثلة فى صحفييها وإداريها بخالص العزاء للزميل عمرو دويدار، سائلين الله عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يتغمد والده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

 

وعمل الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار مدير تحرير بجريدة عكاظ حتى 2007، وعاد لأرض الوطن فى 2007، وتولى مدير مكتب جريدة المدينة السعودية حتى 2014.  

 

كما تولى الفقيد منصب مدير مكتب جريدة عكاظ بالقاهرة حتى 2017، وشارك فى تطوير جريدة البلاد خلال الفترة من 2017 حتى 2022.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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