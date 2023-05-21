شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة الدولى يستقبل وفداً من مركز السلام الدولى للمرأة فى ناميبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وفداً من مركز السلام الدولى للمرأة فى ناميبيا، برئاسة السفيرة مورينا مييوندجو، مديرة المركز بهدف التعرف على أهم برامج وأنشطة مركز القاهرة في مجال المرأة والسلم والأمن كونه أحد مراكز التميز المعتمدة في القارة الإفريقية، والاستفادة من خبراته الممتدة في هذا المجال .

استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة، أنشطة المركز من أجل بناء قدرات الكوادر الإفريقية لدعم تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن وتعزيز مشاركة المرأة الإفريقية في صنع وبناء وحفظ السلام وذلك اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ والذي يمثل حجر الأساس لهذه الأجندة، بما في ذلك من خلال دورات تدريبية وورش عمل في مجال منع الاعتداء والاستغلال الجنسي في عمليات حفظ السلام وإدماج منظور النوع في موضوعات جهود الوساطة فضلاً عن تعزيز البرمجة المراعية للنوع في سياقات بناء السلام. وأكد على حرص المركز على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع المراكز الأفريقية المناظرة بما يدعم العمل الإفريقي المشترك.

هذا وتضمن برنامج الزيارة لقاءا مع السفير/ خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإجتماعية، وذلك للتعرف على الرؤية المصرية وجهود مصر الداعمة لتمكين المرأة في شتى المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن وطنياً وإقليمياً ودولياً.

كما عقد مركز القاهرة مائدة مستديرة ضمت نخبة من الخبراء بهدف مناقشة التجارب المختلفة المتعلقة بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن أخذا في الاعتبار المشهد الإقليمي والدولي سريع التغير والمليء بالتحديات المتشابكة.

هذا وأعرب الوفد الناميبي عن تقديره لنشاط مركز القاهرة واسهاماته المتميزة في مجال المراة والسلم والأمن معرباً عن تطلعه لتأطير التعاون بين الجانبين من خلال إمكانية إبرام مذكرة تفاهم يتم من خلالها الاستفادة من خبرات مركز القاهرة، بما يسهم في دعم تطوير مركز السلام الناميبى فى ضوء حداثة إنشائه عام 2020.