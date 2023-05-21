شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا.. اقتران رباعى للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس فى مشهد بديع 23 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين 23 و24 مايو، اقتران رباعي للقمر والزهرة والمريخ وبولوكس فى مشهد بديع يشاهد بالعين المجردة.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، إلى أن القمر يقترن مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهم بالعين المجردة السليمة في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، حيث يتوسط بولوكس المسافة بين الزهرة والمريخ ، ويكون القمر أقرب الى الزهرة يوم 23 ، ثم اقرب الى المريخ يوم 24 ، ويبدأ المشهد في الغروب بعد الحادية عشرة مساءا تقريبا.

وأضاف أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الربط بين الاجرام السماوية ومصير الإنسان ليس من الفلك في شيء بل هو من أمور التنجيم، و والتنجيم ليس علما بل هو حرفة مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه ، وكلها من الأمور الظنية المتعلقة بالعرافة والغيبيات.

وأكد تادرس، أن الربط بين أوضاع الكواكب واقتراناتها بحدوث الزلازل ليس له أساسا علميا سليما ، ولو كان ذلك كذلك لكان تم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، موضحا أن الظواهر الفلكية الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض إلا أن الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس قد تكون خطيرة لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا ، مشير إلى أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمين لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.