شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: الصالون الثقافى يستضيف الكاتبة سهير عبد الحميد 27 مايو والان مع تفاصيل الخبر
وكانت النقابة كانت قد أعلنت عن إطلاق "صالون دار الحكمة الثقافي" والذي سيستضيف مشاهير الكتاب و المبدعين فى كافة المجالات فى أمسيات ثقافية و إبداعية بحضور الأطباء والمهتمين .
وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون ان صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل علي تقديم محتوي متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون
ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت علي الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبه أدبية او فنيه من الأطباء في الصالون الثقافي والذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة .
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