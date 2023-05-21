شكرا لقرائتكم خبر عن حفائر الحمامات اليونانية والرومانية.. شاهد كنوز مدينة الأقصر الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة معابد الكرنك وسط مدينة الأقصر، على مدار السنوات الماضية العمل فى مشروع قومى لأكثر من 14 موسم أثرى، وهو حفائر الحمامات اليونانية والرومانية أمام واجهة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر بمشاركة 11 مفتش آثار و8 أثريين وأكثر من 40 عامل بالكرنك، ولا تزال مواسم العمل فى الكشف عن تلك الحمامات مستمرة.

وفيما يلي يرصد ”الخليج 365” تفاصيل العمل فى مشروع ترميم الحمامات الرومانية واليونانية بالكرنك:

1. اكتشاف أولى الحمامات عام 2007 بمعرفة رجال آثار الكرنك.

2. بعدها بأيام قليلة انطلقت الحفائر داخله لمدة تزيد عن 14 موسم أثرى.

3. البدء فى المشروع لاكتشاف بقية الحمامات وترميمها لتظهر بشكل لائق بالحضارة القديمة.

4. الكشف عن 3 حمامات ترجع إلى فترة العصر البطلمى.

5. نجحت الحفائر فى الكشف عن 2 حمام آخرين يرجعان إلى فترة العصر الرومانى.

6. الحمام العام البطلمي الأول عبارة عن دائرتين للمقاعد تحتوي على 16 مقعد فردي للإستحمام.

7. يحتوي الحمام على فرن لتسخين المياه وإمداد غرف الحمام بالمياه الساخنة عبر شبكة هندسية فريدة من القنوات الفخارية أسفل الأرضيات وبداخل الحوائط.

8. تحتوى الأرضيات على 4 غرف من زخارف الفسيفساء الجميلة.

9. العثور على 2000 عملة رومانية و800 مسرجة ولمبة زيت.



بقايا حمام من العصر البطلمى تقريبا او اليونانى الرومانى



العمل بحفائر الحمامات اليونانية الرومانية أمام معابد الكرنك



شارك بالحفائر 11 مفتس و8 أثريين و40 عامل حتى الآن

10. إكتشاف أكثر من 3000 عملة بطلمية والكثير من التماثيل التراكوتات والتى ترجع للعصر اليوناني الروماني.

11. العثور على 9 طبقات أثرية بعمق 5 متر والتي ترجع إلى 9 فترات زمنية مختلفة.