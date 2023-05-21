شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب لنقابة الأطباء البيطريين بالحوار الوطنى.. إعادة التعيينات للأعضاء الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه أعد مقترحات لتحسين أوضاع الطب البيطرى والأطباء البيطريين معا، تمهيدا لعرضها بالحوار الوطنى.

وأوضح سليم أن أبرز تلك المقترحات:

1- تعديل القوانين التى تنظم موارد النقابات المهنية بما يتناسب مع الوقت الحالى ولزيادة مواردها.

2- سرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى.

3- مساواة الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الحكومى بأقرانهم فى قانون كادر المهن الطبية.

4- تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين. ضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية.

5- توفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجز كبير فى أعدادهم، والذى إنعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى.

6- تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل.

7- تنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

8- الارتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وانطلقت فعاليات الحوار الوطنى، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطنى يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة، واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.