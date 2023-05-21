شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يبدأ زيارته لمصر اليوم وتمتد يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق ، اليوم الأحد، زيارته الأولى إلى مصر والتى تستمر يومين، يستهلها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويرافق السلطان العماني خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى، يضم كلا من شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع و خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وحمد بن سعيد العوفي رئيس المكتــب الخـاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليــوســف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ومن جانبه، أكد سفير سلطنة عمان مندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير عبدالله الرحبى، أكد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ؛ أن الزيارة المقررة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ بمثابة زيارة تاريخية لأنها الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة فى يناير 2020، كما أنها تأتى عقب انعقاد القمة العربية فى جدة والتى شاركت فيها سلطنة عمان وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربى، وسط زخم وطموح عربى كبير رسخته النتائج الإيجابية التى حققتها القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين التى اختتمت أعمالها فى جدة الجمعة.