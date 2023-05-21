شكرا لقرائتكم خبر عن هلال قمر شهر ذى القعدة يزين السماء بعد غروب الشمس والفرصة مثالية لرصد أعماق الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى، هلال القمر الصغير لشهر ذى القعدة بعد غروب الشمس الأحد 21 مايو 2023 والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الشمال الغربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنةً بالليلة الماضية وأصبح مرتفعاً في السماء أسفل كوكب الزهرة (بالنسبة للراصد)، وخلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

ويوم بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته ويرتفع عاليا في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس وسيكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم في سماء الليل خلال الاسابيع المقبلة.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.