شكرا لقرائتكم خبر عن وفد هيئة الـ'"جايكا" والبيئة يبحثون الارتقاء بمنظومة المخلفات فى بورسعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة من خلال فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات ووفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) فى تنفيذ الزيارة الثانية للوفد لمحافظة بورسعيد، حيث استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الوفد اليابانى وفريق عمل وزارة البيئة لمناقشة الخطوات التنفيذية وسبل التعاون في مجال الإرتقاء بمنظومة المخلفات فى المحافظة، بحضور ممثلى إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

و تم خلال الإجتماع استعراض مقترحات مشروع التعاون مع الجانب الياباني، والرؤية المستقبلية لإدارة المخلفات الصلبة وعرض نظام العمل اليومي في جمع المخلفات من خلال الجمع المنزلي، وخطة المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمنظومة النظافة، ونقاط القوة والضعف والمخاطر والفرص لإدارة المخلفات الصلبة.

وزار الوفد أحد الشواطئ بالمحافظة للوقوف على وضع المخلفات البلاستيكية الموجودة بالشواطئ، وتفقد حى المناخ للتعرف على أعمال جمع ونقل المخلفات ونظافة الشوارع ، إضافة إلى زيارة أحد مصانع تدوير المخلفات والذي يتم تشغيله من خلال شركة ريلاينس والمتعاقد معها من قبل المحافظة للقيام بأعمال المعالجة والتخلص الآمن، وانتهت الجولة بتفقد موقع حملة معدات الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة.

وعلى جانب آخر ترأس الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات إجتماعا مع الوفد اليابانى من هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لاستكمال مناقشة سبل التعاون فى مجال المخلفات.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 100 فدان جنوب محافظة بورسعيد لإقامة مشروع لإعادة تدوير المخلفات العضوية ومخلفات البناء، وسوف يتم وضع التصور المبدئي للمشروع بالتعاون مع الجايكا، كما تسعى المحافظة لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير للمساهمة في التخلص الٱمن من المخلفات، كما يساهم في الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في تطوير الملف البيئى.



المشاركون من الوفد



جانب من المشاركين



جانب من لقاء الوفد



لقاء وفد هيئة الجايكا