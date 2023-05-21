شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة لمحمية وادى دجلة بالمعادى ضمن تحويلها إلى مستدامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت حملة إيكو إيجيبت التابعة لوزارة البيئة ضمن مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر، حملة نظافة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية وادى دجلة، بهدف التوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية، لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي، بحضور هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، وبمشاركة فريق متطوع من الشباب، وذلك ضمن توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية وضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالي لزائريها.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذه الحملة تهدف الى تنظيم جهود الزوار، وإدارة المحمية في جمع المخلفات، من أجل المساهمة في تحويل وادي دجلة إلى محمية مستدامة، وخالية من المخلفات، ولتحقيق أعلى عائد من حملة جمع المخلفات، كذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية في محمية وادي دجلة وحمايتها وزيادة المشاركة في مبادرات التنظيف بالتعاون مع شركاء العمل البيئى لإعادة تدوير المخلفات المجمعة.

وقالت وزيرة البيئة: "إن الحملة تتم خلال عطلات نهاية الأسبوع، بداية من يوم 12 مايو 2023 ولمدة شهر كامل، ويتم توزيع الأكياس السوداء خلالها على الزوار لجمع المخلفات البلاستيكية، وأخرى الزرقاء للمخلفات غير البلاستيكية، وأن الحملة استكمالاً للفعالية التي أطلقها ونظمها الفريق المتطوع لتنظيف محمية وادى دجلة من المخلفات سبتمبر الماضى بالتعاون مع الوزارة وحملة إيكو إيجيبت.

وتتضمت الفعالية وضع جناح حملة إيكو إيجيبت عند مدخل المحمية، حيث سيتم توزيع أكياس مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره على الزوار لجمع المخلفات، على أن يتم استبدال ما يتم جمعه من مخلفات، بجائزة من المنتجات المحلية الصديقة للبيئة أو من هدايا إيكو إيجيبت.

جديرا بالذكر ان حملة إيكو إيجيبت هي حملة للترويج السياحة البيئية داخل محميات مصر وكذلك لممارسات السياحة المستدامة ، وتم إطلاق الحملة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بمصر ، والذي يتم تنقية من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي ، وبدعم مع البنك الأهلي المصري كراعي إستراتيجي للحملة.

جانب من الحملة



جانب من حملة إيكو إيجيبت



حافظ على نظافة محميه وادى دجله



حملة ايكو ايجيبت التابعة لوزارة البيئة