شكرا لقرائتكم خبر عن مركز للتدريب ونقل تكنولوجيا المخلفات بالتعاون بين البيئة وكوريا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن دولة كوريا الجنوبية تقدم الدعم المستمر لقطاع المخلفات في مصر، وتم انشاء مركز خاص بالتدريب ونقل تكنولوجيا في مجال المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، أن الجانب الكورى يقدم جهود فى التدريب في مجال الاقتصاد الدوار، وهو الملف الذي أصبح ضمن الأولويات الوطنية التي تضعها الدولة في مختلف المجالات، كالصناعة الخضراء وإعادة تدوير المياه وإعادة الاستفادة من المخلفات الزراعية وغيرها.

وشددت وزيرة البيئة، على أنه طبقا للتقارير الدولية فأن نصيب قطاع المخلفات يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص فى عمليات تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن ونقل التكنولوجيا والجمع والنقل من28 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص فى مجال مواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى 2050.

يذكر أن الدولة المصرية تحرص على اشراك القطاع غير الرسمى فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتسعى لمساعدته فى توفيق أوضاعه، من أجل توفير فرص عمل خضراء، وكذلك إتاحة حياه كريمة لهذا القطاع، حيث تم وضعهم تحت المظلة التأمينية، بعد توفير مسميات وظيفية تدرج في الرقم القومى، وتقديم كافة سبل الدعم.