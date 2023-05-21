شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 19 مسجدًا الجمعة المقبل منها 16 جديدًا و3 صيانة وتطويرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف ( 19 ) مسجداً يوم الجمعة الموافق 26 / 5 / 2023م، منها ( 16 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1155 ) مسجدًا منها ( 932 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 223 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي: أولًا : مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف سوهاج 1. الفاروق – مشروع غرب طهطا - جهينة 2. الرحمن – نجع أبو ليلة – مركز سوهاج مديرية أوقاف الفيوم 3. الرحمة المكاوي – الفهمية – م الجمال – طامية أول مديرية أوقاف أسيوط 4. الرحمن – بني طالب - الفتح 5. أحباب رسول الله – جحدم - منفلوط 6. التوبة – بني هلال – القوصية 7. الكوثر – منطقة الدراوشة – القوصية مديرية أوقاف البحيرة 8. باغوص الشرقي – النمرية – أبو المطامير أول 9. بهجت لاظ – قمحة – مركز الدلنجات 10. شنوده – نديبة - دمنهور مديرية أوقاف القليوبية 11. الوحيد – عزبة رستم – باسوس- القناطر الخيرية 12. عباد الرحمن – منشأة الكرام – شبين القناطر شرق مديرية أوقاف كفر الشيخ 13. الشنواني – قرية الشنواني – كوم الحجر - الحامول مديرية أوقاف بني سويف 14. عزبة يعقوب البحري – الضباعنة - ببا مديرية أوقاف المنيا 15. محمد عبد الله – المحرص – ملوي مديرية أوقاف الشرقية 16. الرحمة - المهملي الكبيرة – أبو كبير ثانيًا : مساجد الصيانة مديرية أوقاف الإسكندرية 1. عباد الرحمن – قرية الميثاق – برج العرب مديرية أوقاف بني سويف 2. الوكلية – غرب الفشن مديرية أوقاف جنوب سيناء 3. المدينة – أبو رديس – قطاع خليج السويس

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