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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 8.5 جنيه

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه.

 

‏‎‏-البصل الأبيض بـ 17 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ17 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5 جنيه

 

‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

 

بامية بـ35 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس  بـ8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35  جنيها.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها.

 

-الموز البلدى بـ15 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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