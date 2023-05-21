شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على اتفاق هدنة فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر.

أكد السفير أحمد أبو زيد، أن أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة ولو لأسبوع، معربا عن أمله أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام.