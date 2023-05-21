شكرا لقرائتكم خبر عن سفير عُمان: التعاون الاقتصادى مع مصر يحظى باهتمام كبير خلال زيارة السلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير سلطنة عمان مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله الرحبى، أن الملف الاقتصادى سيحظى باهتمام كبير خلال الزيارة التى يبدأها السلطان هيثم بن طارق اليوم إلى مصر، وأوضح الرحبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن الجانب الاقتصادى سوف يستحوز على جانب كبير من المباحثات خلال زيارة السلطان.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، ضمنها اتفاقية فى مجال الازدواج الضريبى، وأخرى فى مجال التعاون المالى، وهناك 6 اتفاقيات قيد الدراسة وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا، إضافة إلى وجود 41 مذكرة تفاهم بين مصر والسلطنة.

وأشار الرحبى، إلى أنه يُعقد غدا الاثنين ملتقى اقتصادى يجمع وزيرى المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار العمانى مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، سيطرح خلاله فرص التعاون المتاحة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية فى البلدين .

وأضاف الرحبى قائلا :"أؤكد هنا أن تعظيم حجم الاستثمارات بين البلدين يأتى فى مقدمة أولويتنا، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040 ، وبما يرقى لحجم العلاقات السياسية والدبلوماسية ويصب فى صالح الشعبين".

وأضاف فى تصريحاته، خلال العامين الماضيين كانت هناك الكثير من الوفود العُمانية الاقتصادية التى زارت مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية، ونحن نبذل جهود كبيرة لإطلاع المستثمرين العُمانيين على الفرص الاستثمارية فى مصر ، ونتوقع انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وعُمان.