شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكا أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من صعوبة امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية لنهاية العام، مؤكدين أن الأسئلة طويلة والامتحان ثقيل وبه جزئيات كثيرة ومستوى الأسئلة صعب، مطالبين بمراعاة صعوبة الأسئلة عند تصحيح الامتحان.

من جانبه، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

وشدد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على عدم التهاون مع أي حالات غش يتم رصدها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، كما أعلن الدكتور رضا حجازى، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التي سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصًا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظًا على حقوق الطلاب.

وجاءت القرارات كالتالي:

- يحتوي ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

- يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة اجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.