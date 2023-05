شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أستراليا بالقاهرة تنظم حفلا لجوزيف تواضروس للاحتفال بالروابط الثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتعاون مع مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تستضيف السفارة الأسترالية بمصر حفلاً موسيقياً عاماً لواحد من أمهر عازفي العود والملحنين الأكثر ريادة على مستوى العالم وهو جوزيف تواضروس الأسترالي المصري، وفقا لبيان من سفارة أستراليا بالقاهرة.



جوزيف تواضروس

وأوضح البيان أن العرض الموسيقي الذي يحتفل بالروابط الثقافية والفنية بين مصر وأستراليا بالموسيقى سيكون يوم السبت المقبل فى الحرم الجامعى للجامعة الامريكية الساعة 8 مساءًا.

ووًلد جوزيف تواضروس في مصر عام 1983 وانتقل لأستراليا في 1986. اختار تواضروس العود - الآلة الموسيقية المشهورة بالشرق الأوسط – لتأثره بإلهام عظماء مثل سيد درويش وأبتكر أسلوب موسيقي ساحر لتكنيكه البارع وأداءه الفريد.

وأوضح بيان السفارة أن تواضروس موسيقي صاحب انتاج مثمر حيث صدر له 15 ألبوم منذ 2007 وقدم عروضاً مع اوركسترا حول العالم وله تسجيلات موسيقية مع فنانين أسطوريين في ألوان موسيقية متنوعة تشمل موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية⸲ وشارك في أفلام وبرامج تليفزيونية.

قدم هذا العام تواضروس العرض الأول لعمله الجديد تحت عنوان "the three stages of hindsight" مع فريق الأوركسترا ذائع الصيت بريتن سينفونيا في لندن. جوزيف واحد من 50 ملحن أسترالي وقع عليهم الاختيار لكتابة قطعة موسيقية تحتفل بعيد الميلاد الخمسين لدار الأوبرا في سيدني.

في ضوء التعاون الثقافي بين مصر وأستراليا⸲ سيأتي تواضروس في القاهرة بمزيجه الخاص من الألوان الموسيقية الحديثة والكلاسيكية.