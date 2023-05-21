شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تنظيم رحلة للغردقة بخدمات مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دعاء النجار، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، عن تنظيم رحلة إلي مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للزملاء الصحفيين وأسرهم خلال الفترة من يوم الإثنين 29 مايو إلى الخميس 1 يونيو 2023.

وأوضحت "النجار" أن الرحلة 4 أيام 3 ليال بأحد الفنادق بقلب مدينة الغردقة، طريق القرى شاطئ رملي "وكيدز أريا" "وأكوا بارك" أطفال وكبار.

وأشارت رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، إلى الانتقالات ذهاب وعودة بأحدث الأتوبيسات، مؤكدة أن الإقامة كاملة "فطار، غداء، عشاء، سناكس، والمشروبات مجانًا على مدار اليوم، مؤكدة أن سعر الفرد قبل الخصم 3050 جنيها فى الغرفة الثنائية تم دعم الرحلة ليصبح قيمة الاشتراك 2400 جنيه، وهذا السعر لعضو النقابة وأسرته فقط ( الأب – الأم - الزوجة - الأبناء).

ونوهت إلى أنه يسمح بدفع 50% من قيمة الرحلة والباقي يقسط على 3 شهور تخصم من البدل، والحجز يبدأ من اليوم السبت الموافق 20 مايو، ويسدد الاشتراك لدى شئون المجلس بالدور الثاني مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصور شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال، بحد أقصى 3 أطفال مشاركين بالغرفة مع والديهم.

-الطفل الأول والثاني مجانا حتى 12 سنة بدون مقعد الأتوبيس.

- الطفل الثالث مجانا حتى 6 سنوات بدون مقعد الأتوبيس.

واختتم بيان لجنة النشاط، بأنه لن يسمح في حالة الاعتذار عن الرحلة استرداد قيمة الاشتراك إلا في حالة وجود البديل للزميل المعتذر.