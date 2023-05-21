شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مع اليونسكو المشاركة فى أسبوع القاهرة السادس للمياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والسكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه مع ممثلي مكتب اليونسكو في مصر لمناقشة الأنشطة المقترح تنفيذها لرعاية النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقدها خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، وكذا مناقشة سبل دعم المبادرة المصرية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، حيث من المقرر تنظيم عدد من الفعاليات رفيعة المستوي في هذا الشأن بإلإضافة لمناقشة جهود رعاية تنظيم الجلسات العامة والمسابقات.
كما يشتمل أسبوع القاهرة السادس للمياه أيضاً على "مؤتمر علمي للأسبوع" والذي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية ، حيث يتم تلقى بحوث علمية من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لعرضها في (5) جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).
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