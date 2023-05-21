شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تغذية بالقومى للبحوث يكشف عن أطعمة ومشروبات محفزة لتركيز واستيعاب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، عن الأغذية والمشروبات التى تساعد على التركيز والاستيعاب للطلاب، وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات نهاية العام، موضحا أن التغذية الصحية السليمة التى تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية الاخرى هى التى تشتمل على العديد من المصادر الغذائية وتكون ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة التى يتم تناولها بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية. وأوضح حسونة فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، أن هناك بعض النقاط الهامة التى يجب مراعاتها عن التغذية السليمة فى فترة المذاكرة والامتحانات وتشمل :

* الحرص على تناول الوجبات التي تمد الطالب بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة المختلفة و تساعد على تحصيل دراسي أعلى وتركيز أفضل و تجعل الطالب اكثر انتباها واهمها وجبة الافطارو التي تحتوى على البروتين والكربوهيدرات مثل تناول كوب من البليلة بالحليب وقطعة من المكسرات , أو ساندويتش من الخبز بالجبنة القريش مع قطعة طماطم وقطع خيارا وساندويتش خبز مع بيضة مسلوقة أوكوب حليب مع حبوب إفطار والتى تعمل على الأحساس بالشبع وتحسين عمل المح حيث يحتوى البيض على مادة الكولين التي تساعد في عمل المخ وتقوية الذاكرة.

* يجب الحرص على تناول الكمية الكافية من الماء التي تعمل على ترطيب الجسم وزيادة التركيز ولمنع الإصابة بالصداع أو الدوخة الناجمين عن قلة المياه كما ان الماء البارد يوقظ الأحساس ويزيد الشعور بالانتعاش.

*شرب الشاي الأخضر الذى يحتوى على مادة تساعد على نمو والحفاظ على خلايا المخ كما يحتوى على مواد مضادة للأكسدة التى تقى من الالتهابات بالإضافة الى احتوائه على كمية معتدلة من الكافيين المنبه للمخ ويساعد على التركيز ويجب عدم الافراط في شرب الشاي (1 -2 كوب) والقهوة (فنجان واحد في اليوم) لعدم الإصابة بالأرق وزيادة ضربات القلب .

* تناول الأغذية والمشروبات التي تحتوى على الفيتامينات والعناصر الغذائية الصحية للمخ و تساعد على التركيز مثل

، مثل الأغذية التى تحتوى على فيتامين "ج" مثل: الجوافة و الموالح كالبرتقال، والليمون والعصائر الطبيعية التي تقلل من الأجهاد الحرارى وتزيد من ترطيب الجسم أيضا من المفيد تناول الاغذية التى تحتوى على عناصر الحديد والزنك مثل الكبدة و المأكولات البحرية ومن المصادر النباتية للحديد العسل الأسود، والخضراوات الورقية مثل البروكلى والسبانخ ويساعد الحديد على عدم الإصابة بالأنيميا التي تسبب قلة التحصيل والضعف العام للجسم ويعمل الحديد على زيادة التركيز.

*تناول الأغذية التي تحتوى على الأوميجا-3 المهمة جدا للذاكرة وزيادة التركيز كما في الجوز (عين الجمل) وبذر الكتان والأفوكادو وكذلك تعتبر الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين والرنجة والماكريل والتونة مصادر مهمة لأوميجا- 3 وتعتبر الاسماك بصفة عامة سهلة الهضم تحتوى على البروتين عالي القيمة الحيوية ومصدر مهم للفوسفور المفيد للمخ .

*يجب الحرص على تناول اللبن ومنتجاته من الزبادي والجبن فليلة الدسم حيث تعتبر من الأغذية المساعدة على تقوية الذاكرة والمساعدة على التركيز لاحتوائها على البروتين الجيد وفيتامينات( د) و(ب) .

- الحرص على تناول الأغذية الخفيفة سهلة الهضم وبكميات مناسبة لعدم الاصابة بالتخمة والشعور بالنعاس.