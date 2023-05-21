شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء المؤسسات العسكرية يحققون إنجازاً رياضياً فى منافسات البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازاً رياضياً جديداً خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصرى فى البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال والتى إستمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة (127) لاعب ولاعبة يمثلون (19) دولة.

وحصل أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية على عدد (24) ميدالية متنوعة بواقع (17 ذهبية – 4 فضية- 3 برونزية) من أصل (30) ميدالية حققتها البعثة المصرية ، وبمشاركة (8) لاعبين من أصل (10) لاعبين من قوام المنتخب القومى لرفع الأثقال .

و نجح لاعبى المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسماعيلية فى حصد (12) ميدالية متنوعة ، فقد حصلت اللاعبة سارة سمير على (3) ميداليات ذهبية وتحقيق رقم قياسي أفريقي فى كل من مسابقات الخطف (117) كجم - النطر (151) كجم في ميزان (81) كجم ، وحصدت اللاعبة نعمة سعيد فهمى على (3) ميداليات ذهبية في وزن (71) كجم ، كما تحصل اللاعب عبد الرحمن محمـد على (2) ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى وزن (+102) كجم وكذا تحقيق رقم قياسى أفريقى جديد فى مسابقة النطر بوزن (243) كجم والحصول على لقب أقوى رباع فى إفريقيا ، كما حصد اللاعب محمـد محمود سليم (3) ميداليات برونزية في وزن (102) كجم .

وقد أقتنص لاعبات المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية عدد (9) ميداليات متنوعة فى ذات البطولة حيث حققت اللاعبة حليمة عبد العظيم عدد(3) ميداليات ذهبية في وزن (+87) كجم واللاعبة سمر سعيد حبشى على عدد (2) ميدالية ذهبية و(1) فضية فى وزن (87) كجم ، وحصدت اللاعبة فاطمة محمود صادق على عدد (1) ميدالية ذهبية (2) فضية نفس الوزن ، كما حقق اللاعب كريم أبو كحلة لاعب نادى طلائع الجيش عدد (3) ميداليات ذهبية في وزن (89) كجم .

وكان فى إستقبال البعثة المصرية فور وصولها إلى أرض الوطن وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة لتقديم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة إحتفالاً بما حققوه من إنجازات وألقاب تاريخية بالبطولة .

وأعرب اللاعبون عن شكرهم وإمتننانهم للقوات المسلحة التى وفرت لهم كافة أوجه الدعم لتحقيق الألقاب والإنجازات الرياضية بكافة المحافل الدولية .